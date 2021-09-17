加州红杉国家公园野火狂烧 世界最大树木裹防火毯

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（法新社洛杉矶16日电） 美国加州红杉国家公园（Sequoia National Park）遭遇野火侵袭，为拯救一群有千年以上寿命的世上最大型树木巨杉，消防人员今天赶紧用铝箔防火毯将它们包裹。

消防人员保护的这些古老树木当中，包括世界上最大的一棵树、约有84公尺高的薛曼将军树（General Sherman Tree）。

事故指挥官说，消防员也在红杉国家公园内约2000棵古树当中清理灌木，并放置监测器。

加州报纸「信使新闻」（The Mercury News）报导，红杉国家公园资源经理布瑞干（Christy Brigham）说：「我们正在采取非常措施来保护这些树木。我们真的很想要竭尽所能来保护这些2000多岁和3000多岁的树。」

加州今年已有数十万公顷森林在来势汹汹的野火季中焚毁。科学家说，人类造成的全球暖化是多年干旱与气温升高的原因，而这些现象使得加州极易爆发野火。

红杉国家公园里的「巨杉森林」（Giant Forest）今天面临2起火势威胁。包括薛曼将军树在内，这座森林里共有5棵全球最大树木，。

红杉有一层厚树皮保护，因此小型火灾通常不会对它们造成伤害，实际上甚至有助繁殖，因为火势产生的热量能让球果打开释放种子。

不过，现正肆虐美国西部的异常大火对红杉来说相当危险，因为火势会蹿到树干更高位置烧到树冠。

© 2021 AFP