加州阿里萨山火延烧逾5千公顷

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（法新社洛杉矶13日电） 美国加州当局表示，阿里萨山火自11日延烧以来，约5400公顷的范围沦为焦土，促使当局下达疏散令，当地数百消防队员今天漏夜与迅速扩大的火势拚搏。

阿里萨山火（Alisal Fire）的地点在圣巴巴拉（Santa Barbara）西北方32公里处，当地是气候干燥、灌木蔓生的峡谷。法新社报导，据美国农业部林务署（US Forest Service）表示，目前仅控制5%的火势。

加州今年面临灾害性野火季，当局已调度超过765名消防队员，希望扑灭这最新一起山林野火。

描述火场情况的报告指出：「主要是强风阻挠，阻碍了前往灭火的安全通道，也妨碍运用飞机支援灭火。」

阿里萨山火自11日下午在阿里萨水库（Alisal Reservoir）附近开始窜烧。加州森林防火厅（Cal Fire）表示，起火的原因仍在调查中。

圣巴巴拉郡警局发布延伸16公里范围的疏散令，介于船长海滩州立公园（El Capitan Beach State Park）与阿罗约洪都峡谷（Arroyo Hondo Canyon）之间，于此同时，主要交通要道101号公路部分路段关闭，当地铁路也暂停通行。

位于美国西岸的加州近年饱受范围日益扩大、屡创纪录的山林大火肆虐。截至今年7月底，加州被大火焚毁而沦为焦土的面积比去年增加超过250%，而2020年是加州近代被野火蹂躏最严重的一年。

© 2021 AFP