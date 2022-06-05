加拟管制手枪买卖 全国掀起抢购潮

（法新社渥太华4日电） 桑德胡（Aman Sandhu）跑遍加拿大卑诗省（British Columbia）大小商店，希望能在枪枝贩售禁令生效前买支手枪，但始终没办法买到。

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桑德胡告诉法新社：「我担心现在要是不买1支，未来可能连买或不买的选择都没有了。」

美国发生一系列轰动社会的大规模枪击案之后，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）提议冻结手枪贩售，一些加拿大人听到消息后赶赴枪枝店，想在还能买枪时购买。 桑德胡很想买1把手枪，但也担心陷入新规则的泥淖，包括即使是轻微的失误也会受到重罚。他提及他还收藏一些长枪：「天哪，如果我疏忽，可能搞砸我其余的枪枝持有权。」 杜鲁道5月30日发表上述声明，没几个小时，卑诗省的枪枝店就排起了长长人龙。加拿大各地其他商店也说，短短几天就卖光了所有库存量。 渥太华市郊购物中心中的枪枝店That Hunting Store共同老板拉文尼（Jen Lavigne）说：「销量一直不错。」这间枪枝店位于理发厅、中式自助餐厅和保守派议员的选区办公室之间。

拉文尼一边让记者看几乎空无一物的枪枝柜，一边说：「我们过去3天卖了100支手枪，几乎是所有的存货。」 多伦多的DoubleTap Sports也出现类似场景，老板科维奇（Josko Kovic）表示，政府的宣告「造成恐慌，人们现在争先恐后地购买手枪」。 「几乎所有的店都卖光了，包括我的店在内。」 根据政府估计，3800万人口的加拿大拥有超过100万支手枪，约2500家商店贩售手枪。 加拿大目前规定必须持有许可证才能购买手枪，大多数人还须有特别许可，才能把枪从一地带到另一地，且枪枝还必须放在安全的箱子里，而射击场是他们唯一可以合法开枪的地方。 加拿大在美国德州1所小学和纽约州1家超市发生大规模枪击事件、分别造成21人死亡和10人丧命之后公布新规定，将禁止购买、销售、转让和进口手枪。 新规定预计会在秋天上路，边境也将取缔从美国偷带枪枝入境。

© 2022 AFP