加拿大公民史佩弗遭中国判刑11年 欧盟谴责

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（法新社布鲁塞尔11日电） 中国法院今天稍早以间谍罪判处加拿大商人史佩弗有期徒刑11 年后，欧洲联盟（EU）谴责中国关押史佩弗，并要求释放他。

中加两国关系近年因华为财务长孟晚舟案而急转直下。2018年12月1日，加拿大在美国要求下，于温哥华机场逮捕转机的孟晚舟。之后不久，加拿大前外交人员康明凯（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）先后被捕，外界怀疑是中方的报复举动。

欧盟今天称史佩弗未获「公平审判」。欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在推特（Twitter）表示：「任意拘留行为不见容于国际关系。欧盟全力声援加拿大谴责对史佩弗先生判刑，共同呼吁释放他。」

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）的发言人也透过声明表示：「国际人权法和中国刑事诉讼法保障他的公平审判和正当程序的权利，但包括公开审理的权利，皆未获维护」。

声明并表示，史佩弗不被允许与自己挑选的律师见面，且他可获得的领事服务「严重受限」，「欧盟已多次敦促中国遵循国际法律义务，保障史佩弗先生一案的程序公平性和正当法律程序」。

© 2021 AFP