加拿大加入美国行列 5到11岁儿童开始接种辉瑞疫苗

（法新社蒙特娄24日电） 加拿大今天仿效以色列和美国等少数国家的作法，开始为5到11岁儿童接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

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加拿大19日批准为5到11岁儿童施打辉瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗，今天在蒙特娄会议中心有数十名儿童参与此一年龄层的首次施打行动。

为了缓和儿童对针头的恐惧，当局采取额外措施，比如在护理站的隔板贴上独角兽或曲棍球员的贴纸，现场还有小狗供他们抚摸。

10岁的维克特（Victor）告诉法新社：「我没有太过害怕，但是感到紧张。」一旁的母亲则表示，由于家里只有他尚未接种疫苗，使他产生了一种「自外于家人」的感觉。

蒙特娄卫生当局发言人欧贝（Jean-Nicolas Aube）说，自从政府对儿童接种放行后，魁北克省儿童预约施打人数便快速增加，这显示大家的反应都很好。

魁北克省长雷哥（Francois Legault）今天早上高兴地在推特（Twitter）指出，数小时内就有11万5300人预约施打。

至于邻近的安大略省，由于疫苗提早送达，少数儿童昨天就已在多伦多进行接种。加拿大人口最多的安大略省将于明天正式展开接种作业。

加拿大是全球COVID-19疫苗接种率最高的国家之一，12岁以上人口已有超过85%完整接种疫苗。

加拿大卫生署（Health Canada）今天也核准为18岁和18岁以上民众施打娇生（Johnson & Johnson）单剂疫苗。

© 2021 AFP