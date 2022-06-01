加拿大升高对俄制裁 将蒲亭传闻情妇列入名单

（法新社渥太华31日电） 加拿大今天升高对俄罗斯入侵乌克兰的制裁，宣布将俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）传闻中的情妇、21名俄罗斯官员与4家金融机构，列入愈来愈长的制裁名单。

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加拿大外长赵美兰（Melanie Joly）表示：「我们针对的是银行，与蒲亭政权关系密切的权贵，以及他的伴侣，我不知道该怎么称呼她。」赵美兰指的是前体操选手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

包括卡巴耶娃、俄罗斯农业银行、Investtradebank和两家基金管理公司在内的这些目标，面临资产冻结和进入加拿大的禁令。

欧洲联盟已确认卡巴耶娃为俄罗斯国家媒体集团（National Media Group）董事会主席。这个集团是一家控股公司，在几乎所有主要的俄罗斯官方媒体中都拥有重要股份。

媒体报导称卡巴耶娃和蒲亭有私情，但2008年媒体首次披露此事时遭到蒲亭否认。

「华尔街日报」引述美国官员说法报导，由于卡巴耶娃与蒲亭核心圈子的关系，她本人和家人因此致富；报导也引述美国机密情报指出，卡巴耶娃是蒲亭财富的受益者。

赵美兰说，制裁目的是「扼制蒲亭政权」，她同时赞扬欧盟昨天决定禁止大多数俄罗斯石油进口。

自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，加拿大已对超过1050个俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的个人和实体祭出制裁。

© 2022 AFP