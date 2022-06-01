加拿大卑诗省暂允持有少量硬性药物

（法新社渥太华31日电） 加拿大今天宣布将在卑诗省实施试验计画，2023年1月31日起3年内，持少量硬性药物不会被逮捕或指控。此计画目的在透过治疗成瘾而非监禁吸毒者，来缓解鸦片类药物危机。

广告 继续浏览后续

联邦心理健康和成瘾部长班奈特（Carolyn Bennett）表示，2023年1月31日起，个人持有鸦片类药物、古柯硷、俗称冰毒的甲基安非他命和其他硬性药物（hard drugs）将豁免刑法，为期3年。

这些硬性药物仍属非法，但卑诗省（British Columbia）成年人将不会因为持有多达2.5公克这类药物面临逮捕或指控，药物也不会被警方没收，但会拿到如何取得成瘾医疗协助的资讯。

班奈特在宣布这项试验计画的记者会上表示：「我们这么做是为了挽救生命，也是要让使用药物的人拥有尊严和选择。」

班奈特说，这项计画可成为加拿大其他地区的样本。

温哥华市长史都华（Kennedy Stewart）表示，这项决定「标志着对药物政策根本上的重新思考，有利医疗照护而非刑罚」。

他说：「在奋力对抗毒品危机，挽救生命的战争中，这是勇敢、开创的历史性举措。」

包括蒙特娄（Montreal）和多伦多（Toronto）在内，多个加拿大城市已有意从事类似的法律豁免。

班奈特强调，卑诗省这项豁免「并非合法化」。

© 2022 AFP