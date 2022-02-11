加拿大卡车司机示威抗议延烧 欧洲�v咧等

（法新社渥太华11日电） 若干加拿大卡车司机因反对疫苗强制接种令，发起「自由车队」抗议行动不仅波及美国，也引发纽西兰、欧洲等地跟进，法国反抗疫民众准备于11日晚间在巴黎集结。

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反对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗强制令的加拿大示威者近日瘫痪了首都渥太华部分地区，并堵住加国安大略省温莎市和美国底特律市（Detroit）之间的大使大桥（Ambassador Bridge）。

大使大桥是北美最繁忙的过境点之一，也是底特律汽车制造商的重要供应路线，如今被阻断，美加两国官员都急于寻找替代道路，以避免经济损失扩大。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在众议院外对记者讲话时再次表示，封锁是「不可接受的」，并表示他正在与全国各地当局合作，以结束封锁。

华盛顿也加大压力，白宫表示，国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）「致电加拿大官员，敦促他们利用联邦权力解决我们共同边界的问题。」

尽管杜鲁道和华盛顿警告抗议活动构成经济威胁，但受卡车司机运动启发的集会在其他地方不断出现，从纽西兰到法国和比利时都有。

威灵顿（Wellington）10日的反疫苗抗议活动，警方在国会和示威者发生冲突，120多人被捕。

在法国，数千人受到加拿大卡车司机的启发，计划在11日晚间聚集在巴黎，其中一些人有意继续前往布鲁塞尔。

巴黎警方试图阻止示威活动，警方说，他们将禁止所谓的「自由车队」（Freedom Convoy），并阻止道路被封锁，威胁将对示威者处以巨额罚款或监禁，而比利时当局则誓言采取类似行动。

© 2022 AFP