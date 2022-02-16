加拿大卡车司机续抗争誓言坚守阵线

（法新社渥太华15日电） 加拿大总理杜鲁道昨天宣布动用紧急状态法（Emergencies Act），但以卡车司机为首、占据首都渥太华的示威群众誓言「坚守阵线」，今天仍无解散迹象。

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杜鲁道（Justin Trudeau）宣布动用紧急状态法，非但没让卡车司机退却，反而让他们更坚定立场，示威者泰勒（Tyler）坐在他停在国会外的卡车旁表示：「卡车司机哪儿都不会去。」

这群卡车司机让渥太华陷入瘫痪长达2个多星期，让加拿大与美国跨境贸易大乱，全世界更掀起仿效风潮，当局至今无法终结示威活动。

遭各界强烈批评无法驱离示威者后，渥太华警察局长斯隆利（Peter Sloly）昨天闪电请辞。斯隆利先前多次表示，他缺乏足够资源安全驱离群众。

加拿大所谓的「自由车队」（Freedom Convoy）抗争行动，起初是因不满当局下令要求往来美加两国边界的卡车司机必须接种疫苗而发起，之后演变成要求当局结束所有防疫规定，甚至还有人扬言要瓦解加拿大政府。

另一方面，联邦官员今天宣布放宽Covid-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施，完整接种的国际旅客入境时无须接受PCR筛检。

魁北克（Quebec）省也宣布加入他省行列，现在进入商店购物、到餐厅用餐或从事其他室内活动，都无须出示接种证明。

根据卫生部资料，加拿大约8成人口已完整接种疫苗，超过4成打了追加剂。

© 2022 AFP