加拿大原住民寄宿学校赫见儿童遗骸 教宗悲痛未道歉

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（法新社梵蒂冈6日电） 加拿大一所原住民寄宿学校旧址日前发现215具儿童遗骸，总理杜鲁道吁天主教需为加国旧日种族灭绝历史负责。教宗方济各今天表示「悲痛」，但未如加国政府所愿道歉。

加国卑诗省（British Columbia）「坎路普斯印第安寄宿学校」（Kamloops Indian Residential School）旧址，上月被发现埋有大量儿童骨骸事件，在加拿大社会掀起轩然大波。

总理杜鲁道（Justin Trudeau）4日承诺加国政府会采取「具体行动」，并要求天主教会负起责任。但方济各（Pope Francis）今天演说时，并未正面道歉。

方济各在梵蒂冈圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）的祷告会后说：「我对加拿大令人震惊地发现215名孩童骸骨一事，深感悲痛。」

「我和加拿大主教以及加拿大天主教会全体，会与因这起骇人消息受创的加国民众站在一起。这起事件让人难过，也让人对过去的痛苦与折磨有更多了解。」

他呼吁加拿大政界与宗教界领袖合作「把这起悲伤的事件解释清楚」，开始「和解与疗伤」；他也「为悲痛的原住民家族与加拿大社群」祈祷。

但教宗并未应各界要求，直接对此道歉。加国原住民领袖与坎路普斯印第安寄宿学校的生还者表示，教会应拿出更多作为。

萨斯克其万省（Saskatchewan）Federation of Sovereign Indigenous Nations领袖卡麦隆（Bobby Cameron）说：「我们都很悲痛和难过，谁不难过？」

加拿大19世纪末共设立139所寄宿学校同化原住民族，坎路普斯印第安寄宿学校是其中最大型的一所，注册学生多达500名，但过去官方纪录仅记载校内有50人死亡，校长当年曾恳求更多资金盼给学生温饱。

© 2021 AFP