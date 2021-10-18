加拿大原民儿童无名冢见天日 杜鲁道将造访社区

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（法新社加拿大坎路普斯18日电） 加拿大今年陆续发现有上千儿童遗体被埋在19世纪成立的天主教寄宿学校遗址，报导揭露数月后，加国各界仍深受冲击。

加拿大今年陆续发现3处寄宿学校遗址埋有约1200座原民儿童的无名冢。政府于19世纪成立这些由教会经营的寄宿学校，目的是同化原民儿童。

今年5月，卑诗省的坎路普斯（Kamloops）发现215具儿童遗骸，举国哗然。事隔半年，当地原民团体仍努力要让伤口愈合，同时持续寻找其他骸骨，并试图辨认受害者身分。

在此事公诸于世后，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天将首度造访当地社区。

社区负责人卡西米尔（Rosanne Casimir）告诉法新社，过去数月间，「陈年伤口都裂开了」。

对于长期指证有数以千计儿童在寄宿学校失踪的原民社群来说，发现大量无名冢一事血淋淋地证实了他们的质疑。

这些无名冢揭露了加拿大过去以政策强迫原民同化的历史黑暗一页。

现年82岁的凯米尔（Evelyn Camille）曾是坎路普斯学校寄宿生，她哽咽着说：「很多人被虐待、挨饿。」当年这所学校的规模是全国最大。

在19世纪末期到1990年代之间，总共约有15万名印第安、梅蒂（Metis）和伊努特（Inuit）族儿童进入全国139所寄宿学校，数月、甚至数年不得与家人相见，也无法使用自己的语言、接触自己族群的文化，最后多达数以千计的儿童从未返家。

2015年，真相和解委员会结论指出，这项失败的政府政策等同于「文化种族灭绝」。

但卡西米尔说，还有许多问题未获得解答，「为何政府之前什么都没做？为什么现在才曝光？为什么大众现在才倾听？」

天主教教会已为寄宿学校虐待情事向加拿大原民道歉，但原民领袖仍等着教宗方济各（Pope Francis）亲自认错。

原民团体还呼吁教会和政府提供能协助辨识遗骸身分的资讯，例如学校出勤纪录。

凯米尔说：「我们认为，当孩子被夺走性命时，他们从此生到彼岸的旅程并没有走完，他们的灵魂还徘徊在遗骨上。」

© 2021 AFP