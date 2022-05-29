加拿大原民导演穿传统鹿皮鞋走坎城影展红毯遭拒

（法新社蒙特娄29日电） 第75届坎城影展红毯上星光熠熠。不过本身是加拿大原住民的导演凯文芮德维斯昨天告诉加拿大媒体，他因为穿着传统鹿皮鞋走红毯，遭拒诸门外。

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凯文芮德维斯（Kelvin Redvers）是旬尼族（Dene）原住民，在加拿大西北地区（Northwest Territories）长大。

他告诉加拿大广播公司（CBC）：「我在我们的土地上接受文化薰陶长大，鹿皮鞋意义重大...我理解走红毯时的着装有某些规范，因此我想，如果我穿燕尾服、打蝴蝶领结，再用某种穿搭来展现我的原住民身分，这样应该可以。」

凯文芮德维斯说，鹿皮鞋被认为是加拿大诸多文化中「非常传统而且正式的服装」之一。

他随一个原住民导演代表团前往法国，受法国籍义大利裔女演员瓦莱丽雅布鲁尼特德斯奇（Valeria Bruni Tedeschi）之邀，于22日参加「杏仁树」（Les Amandiers，暂译）首映。

凯文芮德维斯告诉加拿大多家主要媒体，影展安全人员不让他走红毯，并且执意他必须更换鞋子才能走。

凯文芮德维斯强调，在生命中重要时刻能够穿上姐妹手制的这双鹿皮鞋，总会让他振奋，「每次穿上这双鞋，感受着跟家人和旬尼族的根产生连结，总是让我春风得意」。

他表示，主办单位于事发后数小时当面致歉，并且邀请他于23日加拿大导演大卫柯能堡（David Cronenberg）的作品「未来犯罪」（Crimes of the Future）播映时，再穿这双鞋走红毯。

凯文芮德维斯在脸书（Facebook）发文说，希望这起事件帮助对全世界传达，「具原住民文化意象的服饰在像走红毯这样的正式场合，完全受到欢迎」的讯息。

© 2022 AFP