加拿大反疫苗示威3周 群众未退但热情似消减

（法新社渥太华18日电） 反对COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施的加拿大群众在首都渥太华示威已3周，今天继续与奉命清场的警方对峙。

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数以百计以卡车司机为首的抗议群众为要求政府取消种种防疫限制措施，占领渥太华市中心已3周之久。警方用扩音器警告他们，若不离开现场就得被捕。

在狙击手的监视和战术车辆的支援下，警方封锁线一寸一寸逼退示威群众，要花数小时才让他们后退几公尺。

数十人举起手机拍照或在社群网站上直播现场情况。警方进逼到第一辆堵住渥太华市区东侧十字路口的卡车后，砸破了车窗，从驾驶座上拖出一名男子，他一落地就被上铐带走，一句话也没说。 加拿大卡车司机组成「自由车队」（Freedom Convoy），一开始是为了抗议政府强制他们接种COVID-19疫苗才能往来美加边境，但群众的诉求逐渐扩大到废除所有防疫措施，还有许多人提出更广泛的反建制主张。

一名女子在堆起来的障碍物后喊道「我的身体我作主」，反疫苗人士经常使用这句口号。

但在渥太华市中心，示威群众的热情开始出现消退迹象。他们在国会前放置的充气浴缸已经泄气；上街头吃烤猪的人也比往常要少。

警方利用社群媒体警告示威群众，推文说「（我们）不断告知抗议人士离开，否则就面临被捕」。

© 2022 AFP