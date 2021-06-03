加拿大发现原民校童无名墓 教宗未道歉挨批

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（法新社渥太华2日电） 加拿大原民服务部长米勒（Marc Miller）今天说，教宗方济各迄今未因加拿大天主教原住民学校发生的虐待情事正式道歉，很「可耻」。米勒称这些学校是「劳改营」。

加拿大原民团体近期在位于卑诗省坎路普斯（Kamloops）一世纪前成立的139所寄宿学校之一，发现215名儿童的无名坟场。这些学校成立目的是强制同化加拿大原住民族。

米勒在记者会上被问到是否支持原住民要教宗道歉的呼声时说：「我支持、我支持」。加拿大原住民早在2015年真相暨和解委员会完成调查报告、甚至更早之前，就要求教宗道歉。

米勒表示：「他们尚未（道歉），到现在都没（道歉），我认为这很可耻。」他还说：「不这么做不行。加拿大主教会议肩负着这项责任。」

加拿大官方与原民关系部部长班奈特（Carolyn Bennett）也说，为了让原民族群的伤口开始愈合，教宗必须道歉。她表示，「他们希望听到教宗道歉」，同时呼吁全国天主教教徒要求自己常去的教会「做得更好」。

米勒发言后数小时，温哥华总主教J．麦可．米勒（J Michael Miller）在社群媒体上致歉。

他在声明中说：「由于在过去的坎路普斯印第安寄宿学校（Kamloops Indian Residential School）令人心碎地发现了215名儿童遗骨，针对因这条可怖新闻而受打击的家属及社群，我在此表达深深的歉意和诚挚哀悼。」

他还说：「对于这种难以启齿的作为，如果道歉的词语能带来生命和疗愈，就一定要伴随促使真相完整披露的实际行动。」他也承诺会提供关于这些寄宿学校的教会纪录。

J．麦可．米勒表示：「教会执行政府的殖民政策，让孩子、家庭和社群受到伤害，无疑是做错了。」

约15万名印第安（Indian）、伊努特（Inuit）和梅蒂（Metis）族儿童被迫寄宿在这些由天主教会代表政府于1890年到1969年经营的学校，他们在身体上遭受舍监和教师虐待或性侵，且被剥夺接触自己文化和语言的权利。

一般认为，这段历史导致现在的原住民社群贫穷、酗酒、家暴及自杀等问题发生率很高。

加拿大国会曾于2018年通过动议，再次要求方济各（Pope Francis）道歉，但方济各拒绝，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）当时客气地批评说，他「很失望」教会做此决定。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP