加拿大国会大选开跑 纽芬兰省开始投票

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（法新社渥太华20日电） 加拿大国会大选今天开始投票。民调显示，总理杜鲁道（Justin Trudeau）所属的自由党与欧图尔（Erin O'Toole）领导的保守党支持度不分轩轾。

加拿大横跨6个时区，投票作业由大西洋岸的纽芬兰省（Newfoundland）于格林威治时间20日11时率先起跑。

最西边的卑诗省（British Columbia）则要到格林威治时间21日2时才会结束投票。

不过，由于邮寄选票数量很多，结果可能要再过一天才会出炉。

现年49岁的杜鲁道提前两年发动国会改选，以寻求民众支持他领导的中间偏左政府因应当前COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的方式，以及再度取得于2019年丧失的国会多数。杜鲁道2015年首次就任总理。

因选民不满提前改选，杜鲁道起初的稳定领先优势不再，民调显示，自由党（Liberal Party）与主要对手右翼的保守党（Conservative Party）支持度都达不到38%，这是取得多数席次的必要门槛。

这次选举合格选民估计有2700万人，将选出338席国会议员。杜鲁道若想保住大位，他所属的自由党必须抢下多数席次，至少得拿170席。

© 2021 AFP