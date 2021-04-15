加拿大国会议员一丝不挂 春光外泄糗大了

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（法新社渥太华14日电） 使用视讯软体要小心，否则就像加拿大国会议员艾摩斯稍不留神一丝不挂地春光外泄，糗得满脸通红频频向同僚道歉。

自由党籍（Liberal）国会议员艾摩斯（William Amos）被他自己的笔电视讯镜头捕捉到拿着手机遮私处，全裸站在办公室竖立的加拿大国旗与魁北克省旗之间。当时加拿大众议院（House of Commons）正在进行视讯会议。

赤裸坦诚相见的乌龙曝光后，这位现年46岁的国会议员晚间在推特发文说：「我今天的确犯了尴尬的错误，我对此非常难为情，当时我刚慢跑完换衣服，我的视讯镜头突然开启，我诚挚向所有议会同僚致歉，那是无心之过+不会再犯了。」

当时国会正在进行质询，这位来自魁北克的议员并没有在线上会议中发言，若他脱光这么做，那就违反了众议院的议事规则。

根据议事规则「秩序和礼仪」章节，质询时该怎么穿并没有明文规定，不过男性发言者「必须穿着当代正式服装」，像是夹克、衬衫与系领带。

他的闪失只有在院内网路系统流传，以致加拿大的民众起初不知道，他们有位民意代表裸身示众。

自由党党魁、加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau ）尚未对此发表评论。

但在野党党鞭德贝拉弗（Claude DeBellefeuille）质询时提及这起意外，提醒同僚必须随时把自己包紧紧。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP