加拿大国会通过动议 认定俄在乌克兰种族灭绝暴行

（法新社蒙特娄27日电） 加拿大国会今天一致通过动议，认定俄罗斯「对乌克兰人民的种族灭绝暴行」，并认可「系统性和大规模战争罪和人道罪」的证据。

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这项动议由加拿大左派新民主党（New Democratic Party）议员麦佛逊（Heather McPherson）提出，他推文表示：「今天下议院的每一位议员都支持我提出的动议，认定俄罗斯正在对乌克兰人民犯下种族灭绝罪行。」

这项动议陈述了俄罗斯武装部队在总统蒲亭（Vladimir Putin）及俄国国会其他人的指示下犯下的罪行。

这场「大规模暴行」包括「蓄意杀害乌克兰平民的系统性案例，亵渎尸体」、酷刑、强暴，以及「强行将乌克兰儿童带到俄罗斯领土」。

根据文件，加拿大下议院藉由通过这项动议，认定「俄罗斯正在对乌克兰人民犯下种族灭绝罪行」。

乌克兰国会大约10天前通过一项类似的决议。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）本月稍早首次以「种族灭绝」字眼描述俄罗斯在乌克兰的暴行。

杜鲁道呼应美国总统拜登（Joe Bide）以种族灭绝形容俄军在乌克兰的暴行，克里姆林宫则驳斥这种说法，称「不可接受」。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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