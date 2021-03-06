加拿大增添抗疫武器 授权使用娇生疫苗

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（法新社渥太华5日电） 加拿大今天授权使用第4款COVID-19疫苗，将娇生疫苗纳入包含阿斯特捷利康（AstraZeneca）、辉瑞及莫德纳疫苗的批准清单内，同时将提前运送数以百万剂的辉瑞疫苗。

这款疫苗是由美国制药巨擘娇生集团（Johnson & Johnson）旗下公司杨森药厂（Janssen）制造，是加拿大批准的第一款单剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，已获准可让18岁以上民众施打。

美国2月27日批准使用娇生疫苗，欧盟药品管理局（European Medicines Agency）将在下周决定是否核准使用。

同时，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示，美国辉瑞大药厂（Pfizer）会增加疫苗配送量，将3月交付的疫苗总量从600万剂增至800万剂。

他在记者会上说：「在家里等着且期待打疫苗的民众，现在换你们接种了。有数以百万计即将配送，交付量不断增加，4月将配送更多。」

加拿大已订购3800万剂娇生疫苗，这款疫苗可以储存在摄氏2到8度的冷藏温度，比其他疫苗更容易配送。

娇生疫苗的防护力虽然不如莫德纳（Moderna）与辉瑞和德国BioNTech共同研发的疫苗，但这些比较并不尽然精确，因为疫苗的试验结果发布后，全球部分地区又流行更新且传染力更强的变异病毒株。

加拿大卫生署（Health Canada）首席医疗顾问沙玛（Supriya Sharma）说：「我们的结论是，有强烈证据显示，这款疫苗的益处大于潜在风险。」他还说，疫苗推出后会持续评估。

加拿大人口有3800万人，为了避免有人没接种到，渥太华当局已向7个供应商订购或保留超过4亿剂疫苗。

杜鲁道先前承诺，所有加拿大国民可在9月前施打疫苗，但目前只有4%的人口接种至少一剂。

截至3月5日，加拿大通报的确诊病例累计逾87万8000例，染疫死亡病例超过2万2000例。（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP