加拿大增5%石油出口 助盟邦取代俄国能源

（法新社渥太华24日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，西方盟国为避免使用俄国能源面临短缺问题；加拿大今天宣布，将扩大约5%的石油出口，以协助盟国度过难关。

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法新社报导，加拿大资源部长威金森（Jonathan Wilkinson）说：「我们的欧洲盟友需要加拿大与其他国家加强供应能源，他们说需要我们的协助好在短期内摆脱对俄罗斯的石油与天然气的仰赖。」

他说加拿大责无旁贷，「将继续与国际伙伴合作，支撑国际能源市场」。威金森今天出席国际能源总署（International Energy Agency，IEA）在巴黎举行的部长级会议。

他说：「为回应盟国求援盼度过俄乌战事造成的能源短缺，加拿大业界有逐步增加石油与天然气出口的能力，在2022年内每天增供多达30万桶，盼能取代俄罗斯。」

加拿大石油生产商协会（Canadian Association of Petroleum Producers）负责财政的副总裁布伦南（Ben Brunnen）则表示，加拿大的增供不过是杯水车薪。

布伦南说：「归根究柢，我们拿不出够量的市场输出，不足以改变情况。」还说短期内增产反而对加拿大业界带来风险。

© 2022 AFP