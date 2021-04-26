加拿大夫妇居新疆10年 感觉和维吾尔人同困大监狱

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（法新社渥太华25日电） 加拿大人戴克夫妇在中国新疆地区住了10年，在第一线观察北京对维吾尔族「非常有系统」的镇压。他们形容自己和1200万维吾尔人生活在巨大的监狱里。

精通维吾尔语和普通话的戴克夫妇2007年定居新疆，经营农业废弃物堆肥业务。

太太安德莉（Andrea Dyck）告诉法新社，在2009年他们目睹发生的暴乱后，「传统的维吾尔人社区开始被拆除，越来越多人被迁移到公寓大楼，远离他们的社区」。

先生盖瑞（Gary Dyck）形容，当局「非常有系统」地锁定维吾尔人文化，一开始是限制穆斯林传统，接着扩大到包括食品、服装甚至是语言的规则。

戴克夫妇说，一些版本的可兰经遭到禁止，最后所有的突厥语书籍全被禁。

安德莉说：「在一个着名的市场，我看到标示牌上写着禁止说维吾尔语。」

2016年，随着镇压加强，戴克夫妇表示，他们开始注意到警察人数增加，在每个主要十字路口都设置检查站，并在各处安装监视器。

安德莉说：「突然间，你必须通过机场规格般的安检才能走进一家杂货店。」

至于据称关押了上百万维吾尔人的再教育营，盖瑞说，营区周围的墙有约4.6公尺高，上面有铁丝网，由监视器和警卫巡逻队监控。

在中国收紧签证规定后，大批外国人离开，戴克夫妇于2018年离开新疆。

盖瑞说：「有很多限制，我们就觉得是和1200万维吾尔人生活在一个巨大的监狱里。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP