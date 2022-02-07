加拿大好手派洛特克服淋巴癌 夺冬奥单板滑雪金牌

（法新社中国张家口7日电） 三年前，加拿大滑雪运动员派洛特（Max Parrot）人在医院里，全力对抗淋巴癌；今天，他在北京冬奥，凭藉优异表现勇夺「单板滑雪男子坡面障碍技巧」项目金牌。

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2018年平昌冬奥银牌得主、27岁的派洛特表示，他在2018年被诊断罹患何杰金氏淋巴瘤（Hodgkin lymphoma），化疗让他的体能状态几乎归零，「三年前，我还躺在医院里，没有体力、没有肌肉，心肺功能也很差」。今天他以90.96的高分击败17岁中国小将苏翊鸣赢得金牌。

「那是我一生中最艰难的时刻。三年后我又站在这里再次参加奥运，做我热爱的事，拿出我的最佳表现并赢得金牌──这实在太疯狂了！」

派洛特在第2轮赛事取得领先，尽管面临来自苏翊鸣的顽强挑战，仍一路保持领先，他优雅流畅的动作让密苑云顶乐园的热情观众激动不已。

最后，苏翊鸣以88.70分的成绩拿下银牌，为中国队带来男子单板滑雪首枚奖牌。

苏翊鸣10岁时曾当过童星，在2014年徐克执导的电影「智取威虎山」中饰演「小栓子」。2018年，他获选进入单板滑雪大跳台及坡面障碍技巧国家集训队，并迅速脱颖而出。

苏翊鸣仅参加6项世界杯赛事，但已成为中国史上第一位男子单板滑雪奥运奖牌得主。

苏翊鸣赛后透露：「这一刻真的太棒了，因为我从小就梦想在我的家乡、我的祖国参加奥运会。今天我做到了，和我儿时的偶像一起比赛，我真的非常激动。」

针对未来的规划，苏翊鸣表示，他不排除重返大银幕，「我的梦想是参加单板滑雪比赛，同时担任演员──我认为这真的很酷！我想把这两件事结合在一起，创造出新的、与众不同的东西」。

© 2022 AFP