加拿大安大略省防疫封城4周 今年第2度紧急状态

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（法新社渥太华7日电） 加拿大经济引擎、也是全国人口最多的省分安大略省明天起封城4周，以减缓2019冠状病毒疾病（Covid-19）新一波疫情扩散。

安大略省数天前才加强公共卫生限制，但那些限制现在被认为不足以防堵疫情。封城令将强制居民待在家中，零售商店不得营业，除非是路边取货（curbside pickup）。

安大略省长福特（Doug Ford）在记者会上表示：「Covid-19的状况现在处于关键阶段，我们必须迅速果决行动，在这些致命的新变种病毒扩散前超前部署。」

这是安大略省今年至今第2度宣布紧急状态。

安大略省是加拿大疫情最惨重的地区，过去一天新增3200例确诊，占全国单日新增确诊将近3/4。变种病毒占安大略省新增病例的2/3，且更具传染力，传染速度之快，连疫苗加紧接种也跟不上。

在医护人员担心医疗院所很快就会不堪负荷的压力之下，福特1日拉下「全省的紧急煞车」，针对这个1400万人口省分的服务祭出严厉限制，但未宣布完全封城。

随着天气转暖，复活节周末人们大举外出，换来福特的大声喝斥。福特表示：「很多人进入购物中心闲逛，出来什么也没买。抱歉喔，购物中心不是非逛不可的。」

这波封城将从明天（8日）凌晨12时1分起实施，持续到4月底，届时只有杂货店、药局可继续开放供消费者入内购物。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP