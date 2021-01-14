加拿大官员证实 已批准孟晚舟夫儿入境

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（法新社温哥华13日电） 加拿大官员今天证实，当局已批准中国电信设备巨擘华为财务长孟晚舟丈夫和2个孩子的旅行豁免，让他们得以前来温哥华和孟晚舟团聚。孟晚舟正在对抗引渡至美国的程序。

加国为减缓2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，去年3月暂停多数非必要入境旅行。但加国当局能够，且已做出例外，包括让家人团圆。

孟晚舟本周进行引渡审判期间，其夫刘晓棕去年10 月抵达加国，2个孩子随后于12月抵加的消息首度曝光。

外交部办公室人员库里（Syrine Khoury）在致法新社的电子邮件中表示：「孟小姐的家人获加拿大移民难民及公民部（IRCC）官员批准，得以前来加拿大。」

孟晚舟的境遇与2018年12月在中国境内遭逮捕、在中国不透明的法律制度下日渐憔悴的2名加国公民形成强烈对比。

相较于孟晚舟在有条件情况下交保获释，条件包括她在温哥华的宅邸实施宵禁，也必须穿戴卫星定位系统（GPS）监控电子脚镣，加国前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）的领事探访去年1月遭暂停后，直到10月才恢复。（译者：李佩珊）

© 2021 AFP