加拿大官员：中国解禁加国油菜籽进口

（法新社渥太华19日电） 加拿大官员今天表示，中国已解除对加拿大油菜籽的进口禁令，形容这对生产商是「非常好的消息」。渥太华政府之前主张，油菜籽业者是因两国外交争执而被针对。

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加拿大农业部长毕博（Marie-Claude Bibeau）表示：「我们昨天接获中国当局的消息说，我国的油菜籽可以输往中国了。」

她在渥太华（Ottawa）告诉记者：「我们有两家大公司被禁了好一阵子，所以这对我国生产商来说，是非常好的消息。」

2019年3月，中国政府以验出有害生物为由，接连撤销李察逊国际公司（Richardson International Ltd）和维特拉（Viterra）公司的油菜籽进口许可证。当时加拿大与中国关系正紧绷。

油菜籽可用于制作食用油、动物饲料和当成生质燃料，市场价值达数百亿美元。

当时加拿大官员大力抨击禁令，指中国这项行动没有科学根据，并告上世界贸易组织（WTO）。

中国祭出禁令3个月前，由于加拿大应美国要求逮捕华为财务长孟晚舟，加中关系随之陷入危机。

孟晚舟被捕后，中国拘捕了加拿大前外交人员康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），此举被观察家称为报复。而北京也锁定打击加拿大出口的农牧产品如油菜籽和猪肉等。

孟晚舟已与美国检方就诈欺指控达成协议，结束她的引渡之争。她与康明凯、史佩弗都在2021年9月获释。

© 2022 AFP