加拿大对俄罗斯班机关闭领空 马上有航班违规

（法新社渥太华27日电） 加拿大今天宣布，已对所有俄罗斯航班关闭领空，以抗议俄军入侵乌克兰。然而，据加国官员说法，一架从美国佛州飞往莫斯科的俄罗斯航空公司运营班机随即违反了此禁令。

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稍早，加拿大交通部长阿尔加布拉（Omar Alghabra）宣布这项禁令，他说：「我们将追究俄罗斯无端攻击乌克兰的责任。」

加拿大对俄罗斯关闭领空的规定立即生效；目前，德国、法国、西班牙、荷兰、瑞典等绝大多数欧洲国家已对俄国关闭领空；英国24日则禁止俄罗斯航空公司（Aeroflot）飞到英国。

虽然加拿大与俄罗斯机场之间并无直飞航班，但加拿大对俄关闭领空的决定，将打乱俄罗斯航空公司往返美国及其他南方国家的航班飞行路径。

加拿大交通部发言人葛拉瑟（Valerie Glazer）透过电子邮件告诉法新社，任何俄罗斯利益集团拥有、包机或使用的航班，包括私人飞机，都不得进入加拿大领空。

据加拿大交通部发的推文，俄罗斯航空公司一航班「违反禁令」，当局正在对俄罗斯航空公司及空中导航服务商Nav Canada进行调查。

推文写道：「我们将毫不犹豫采取适当执法行动及其他措施，以防止违规行为再发生。」

© 2022 AFP