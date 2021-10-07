加拿大将祭强制令 公仆、军警与旅客都得打疫苗

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（法新社渥太华6日电） 加拿大官员今天宣布，联邦职员、军警和国内航空、铁路及船运旅客将须完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

加国总统理杜鲁道（Justin Trudeau）最近在一场竞选活动中，提出强制接种疫苗的政策，对象涵盖30万名政府雇员。

法新社报导，在本月底前未接种疫苗又未获得医疗豁免证明者，将留职停薪。

此外，12岁以上的航空和铁路旅客也都须在11月底前完整接种疫苗。

加拿大副总理方慧兰（Chrystia Freeland）在记者会中表示：「这些负责、务实且艰巨的行动…将保护加拿大人民，避免我国医疗体系不堪负荷，也让我们的孩子得以继续上学，并加速经济复苏。」

她说，这也将确保「（反对接种疫苗的）少数人无法破坏加拿大的经济复苏」。

根据疫苗追踪网站COVID-19 Vaccination Tracker，加拿大12岁以上人口超过82%已完整接种疫苗，88%至少施打一剂。

加拿大负责公共服务管理的国库委员会（Treasury Board）表示，联邦职员有近30万人，约聘人员则有95万5000人，占加拿大全职劳工约8%。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP