加拿大将解除国内旅游接种令 搭机坐火车仍需戴口罩

（法新社渥太华14日电） 加拿大官员今天表示，要求国内与出境旅客以及联邦机关和交通机构职员接种COVID-19疫苗的规定，将自下周起暂停实施。然而，民众搭乘飞机与火车时仍需佩戴口罩。

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加拿大交通部长阿尔加布拉（Omar Alghabra）在记者会上说：「我很开心地宣布，6月20日起，我们的政府将暂停实施在加拿大需接种疫苗才能搭乘飞机或火车的规定。」

阿尔加布拉说，加拿大各地的疫苗接种率高、COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例与住院率下降。同时，其他防疫限制也多已解除。

然而，政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）又说，此举无法马上缓解加拿大机场的拥挤状况。

在经历两年多的疫情防疫措施与封城后，愈来愈多加拿大人想要出门旅行透透气，但机场排队人潮与护照核发延误问题最近几周引发民怨。

强制旅客接种疫苗的政策是在去年10月推出，阿尔加布拉警告如果秋季COVID-19病例又见攀升，可能再度实施这项规定。

他说：「我们的政府将持续评估各项措施，将依据最新的公共卫生建议与科学研究，毫不犹豫地做出额外调整。」

同时，入境加拿大的旅客必须持续出示疫苗接种证明，出境时则不再需要出示接种证明。

阿尔加布拉指出，加拿大人的热门旅行目的地美国，仍要求从海外抵美的旅客出示疫苗接种证明。

加拿大声明说，政府持续实施要求入境旅客接种疫苗的规定，是因为「其他国家的接种率与病毒控制程度有很大的差异，此举等同于多加一层防护，以防未来出现变异株」。

根据政府数据，有90%的加拿大人已施打两剂COVID-19疫苗，同时约半数也已接种了追加剂。

© 2022 AFP