加拿大广播公司在俄分处遭关 杜鲁道：无法接受

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯今天表示，将关闭加拿大广播公司（CBC）在莫斯科的办公室，以报复加拿大禁止俄国官方媒体「今日俄罗斯」（RT）。加拿大总理杜鲁道则称记者必须不受干预。

广告 继续浏览后续

杜鲁道（Justin Trudeau）抨击俄方这项决定，他说，负责任的新闻业向公民报导实际发生的事情，对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）来说是严重威胁。

今年3月，加拿大以「不符合加拿大的广电标准」为由，正式禁止「今日俄罗斯」和「今日俄罗斯法国台」（RT France）播放节目。

自俄罗斯2月挥兵入侵乌克兰以来，多数西方国家指责「今日俄罗斯」和俄国控制的「俄罗斯卫星通讯社」（Sputnik）散播宣传，封锁了这两个媒体。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）说：「已决定针对加拿大相关行动采取报复措施，关闭加拿大广播公司的莫斯科办事处。」

沙卡洛娃说，加拿大对「今日俄罗斯」的禁令是「恐俄」，而加拿大广播公司已成「宣传噪音」，「任何其他观点都被宣告为克里姆林宫的虚假信息」。

杜鲁道在推特发文说，此举「令人无法接受」，记者必须「不受审查、恐吓和干涉」。

加拿大广播公司新闻网总编辑芬隆（Brodie Fenlon）说，加广深感失望，这「似乎是俄罗斯在境内扼杀自由和独立媒体的又一步」。

芬隆在声明中表示，加广的新闻「完全独立于加拿大政府，我们很难过看到俄罗斯政府将两者混为一谈」。

加拿大文化遗产部长罗德里格斯（Pablo Rodriguez）对此表示，禁止「今日俄罗斯」的决定是由独立监管机构「加拿大广播电视暨通讯委员会」（CRTC）徵询公众意见后所做出。

他说，「在俄罗斯，他们就这样赶走了一名记者」，还说这似乎是蒲亭为了隐瞒乌克兰和俄罗斯正在发生的事，情急之下所做的举动。

加拿大在俄乌冲突中力挺乌克兰，也是最主张对俄国实施严厉制裁的国家之一。俄罗斯为了还以颜色，对数百名加拿大人实施旅行禁令，包括高级官员、国会议员和记者。

© 2022 AFP