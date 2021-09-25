加拿大引渡程序终结　孟晚舟获释吐心声

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（法新社温哥华24日电） 中国电信设备巨擘华为财务长孟晚舟今天获释，结束在加拿大近3年居家监禁生活。她告诉媒体和支持者，感谢法官「公正」审理，也诉说此案让她生活「天翻地覆」的心情。

孟晚舟今天稍早在加拿大透过视讯出席美国纽约市布鲁克林联邦法院的庭讯，美国联邦助理检察官凯斯勒（David Kessler）表示，美国政府同意暂缓起诉孟晚舟直到2022年12月1日，如果她履行协议内容，美方将会撤销对她的指控。

凯斯勒还说，孟晚舟将以个人具结保释，也就是允许她以个人名义担保而无须交付保释金，且美国打算通知加拿大撤回引渡申请。

孟晚舟出庭时对各项指控不认罪。联邦地区法院法官唐诺利（Ann Donnelly）后来批准缓起诉协议。

数小时后，加拿大法官签令解除她的保释条件，允许她在近3年居家监禁后重获自由。

孟晚舟当庭获释后告诉媒体和支持者，感谢法官「公正」审理，也诉说此案让她生活「天翻地覆」的心情。

孟晚舟在庭外告诉记者：「我衷心感谢中国驻加拿大大使馆一直以来的支持。」

她说：「过去3年，我的生活天翻地覆。作为母亲、妻子和公司主管，这段时间对我来说一切都乱了套。」 「但我相信一定会拨云见日，这真的是我生命中宝贵的经历。」

孟晚舟是华为创办人任正非的女儿，公司内部都知道这位「华为公主」可能是未来的公司领导人。

孟晚舟2018年12月在加拿大温哥华国际机场被捕，美国寻求将她引渡到美国受审。

美方指称华为利用设在香港的星通科技公司（Skycom Tech）贩售设备给伊朗，孟晚舟并向汇丰银行（HSBC）作出不实陈述，致使汇丰提供金融服务给星通公司，违反了美国对伊朗的制裁。美国指控孟晚舟犯下诈欺罪，但她否认。

© 2021 AFP