加拿大总理夫妇接种AZ疫苗 带头示范安民心

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（法新社渥太华23日电） 加拿大总理杜鲁道今天接种阿斯特捷利康药厂的COVID-19疫苗第一剂。尽管在加拿大已施打此款疫苗的百万民众中，仅极少数发生血栓重症，杜鲁道仍希望带头示范接种让民众安心。

法新社报导，杜鲁道（Justin Trudeau）与妻子苏菲（Sophie）到渥太华一家药局，他在镜头前脱下衬衫，并告诉戴口罩的施打人员说他已迫不及待。

加拿大所辖10省，施打疫苗作业由各省负责，药剂则由联邦政府采购。目前最建议40岁至45岁族群施打英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，不过政府一个卫生顾问委员会今天表示，可以安心接种的年龄下调到30岁。

49岁的杜鲁道稍早在记者会中说：「安大略省邀请40岁以上民众到药局施打AZ疫苗，现在轮到我们了。」

杜鲁道表示：「知道这么简单的动作就有助保护自己，特别还能保护周遭所爱的人，真是松了一口气。」

他还说：「因此，若是也轮到你，请大家订个时间尽快去接种。」

杜鲁道的妻子去年3月曾感染新型冠状病毒，使得杜鲁道不得不在渥太华家中自主隔离。

加拿大已批准4种疫苗，包括AZ疫苗。全国目前为止已施打的AZ疫苗仅略超过110万剂。

根据加拿大卫生部报告，国内民众接种AZ疫苗，仅通报4起与血小板不足有关的血栓病例，但4名病患都已康复。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP