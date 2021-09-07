加拿大总理民调下滑 造势活动遭扔石头抗议

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（法新社渥太华7日电） 加拿大国会改选提前于本月稍晚登场。试图拿下第3任期的总理杜鲁道（Justin Trudeau），造势时多次遭遇愤怒的抗议者，如今甚至还有人朝他丢石头。

电视台画面显示，自由党（Liberal Party）的杜鲁道昨天准备离开安大略省（Ontario）伦敦市（London）一家小型啤酒厂的活动时，现场群众里有人朝他扔了一把似乎是碎石子的东西。

据称杜鲁道与他的护卫小组成员都被击中，也有数名记者遭殃，但没有人受伤。

杜鲁道的头号对手、保守党党魁欧图尔（Erin O'Toole），以及新民主党（New Democratic Party）党魁驵勉诚（Jagmeet Singh）都谴责这起事件。

杜鲁道民调下滑，目前支持率与欧图尔不相上下。近来他出席活动时，数度碰上他口中的「反疫苗暴民」。这些人不满杜鲁道处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的作法。

抗议者不满强制接种疫苗和其他危机因应措施，还朝他的随从辱骂种族歧视和敌视女性字眼。

上周他还因为安全疑虑，被迫取消一场活动。

杜鲁道在某场造势中说：「是的，国内是有一小撮愤怒的边缘分子，他们不相信科学，用种族歧视和敌视女性字眼攻击人。」

「但他们不代表绝大多数加拿大人，而且我知道加拿大人不会容许由那种声音、特殊利益团体和抗议者━我甚至不想叫他们抗议者━那些反疫苗暴民，来决定我国该如何摆脱疫情。」

© 2021 AFP