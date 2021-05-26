加拿大总理痛斥劫机逮人行径粗暴 白俄罗斯下令关使馆

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（法新社渥太华25日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）谴责白俄罗斯为逮捕反对派人士而迫使民航客机转降白俄首都明斯克；白俄罗斯今天则宣布关闭驻加国大使馆。

大使馆官网说，经过24年的「互利合作」后，大使馆将于9月1日关闭，并从7月开始中止领事服务，包括签证申请等事宜。

临时代办鲁萨科（Evgeny Russak）在致法新社的电子邮件中说，这项决定「与优化白俄罗斯在不同地区的外交单位有关」。

鲁萨科说：「这并非是未经琢磨的决定，而是基于当前双边接触的实际影响所做的分析。」他还说，白俄总理高罗夫钦科（Roman Golovchenko）22日已签署相关政令。

白俄总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）政府23日强迫瑞恩航空（Ryanair）一架客机转降在明斯克，并逮捕搭乘这架班机的反对派记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich），引发国际挞伐。杜鲁道稍早斥责白俄政权行径「粗暴、非法、完全无法接受」。

杜鲁道在记者会上说：「这是针对民主和新闻自由的明确攻击。」

杜鲁道谴责逮捕异议记者和「这类干预民航的危险做法」，敦促白俄当局「立即」释放普罗塔塞维奇。

杜鲁道还说：「加拿大正研究现行对白俄罗斯的制裁，也会考虑其他选项。」

他说，「我们也将支持各国际机构采取行动」，包括国际民航组织（ICAO）、欧洲安全暨合作组织（OSCE）和北大西洋公约组织（NATO）。

白俄罗斯去年8月的总统大选爆出严重争议，加拿大配合欧洲联盟和英国，制裁54名白俄官员。

根据白俄外交部，两国去年贸易额仅达4790万美元（约新台币13.4亿元）。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP