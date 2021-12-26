加拿大总理称中国挑拨离间 西方须团结抗中

（法新社渥太华26日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）接受国内媒体年终专访时表示，西方民主国家必须团结对抗中国，他说，中国「在我们当中挑拨离间」。

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杜鲁道告诉环球电视（Global Television）：「我们必须好好地团结对抗中国，让中国没办法见缝插针，在我们当中挑拨离间。」

杜鲁道描述西方强权竞相取得进入中国市场的管道，让北京当局往往可以决定条件。他举出加拿大和澳洲卖到中国的牛肉为例。

「我们在竞争， 而中国不时巧妙地以公开市场竞争的方式，让我们互斗。」

杜鲁道说，西方国家必须「展现团结一致，这样一来中国就没办法见缝插针，挑拨离间，害彼此互斗，并且利用胁迫外交」。

加拿大和中国之间的关系在2018年12月急转直下，当时北京当局拘禁两名加拿大人，和抵制部分加拿大的进口，以报复渥太华当局应美国要求逮捕中国电信巨擘华为技术公司财务长孟晚舟。

在孟晚舟与美国检方达成缓起诉协议获释后，遭中国重判的2名加拿大公民，前外交人员康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）也返国。

本月稍早，渥太华当局加入华府为首的外交抵制北京冬奥行动。同时，加拿大当局也考虑禁止华为参与加拿大的5Ｇ网路。

© 2021 AFP