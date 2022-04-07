加拿大批准争议性离岸石油计画

（法新社渥太华6日电） 加拿大环境部长今天批准一项引发争议的离岸石油计画，这项计画预估将在30年期间生产3亿桶原油，此举意味着遏止气候变迁的行动遇挫。

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加拿大环境部长吉尔伯（Steven Guilbeault）在声明中表示，挪威能源公司Equinor提出的石油开发环评案已过关。Equinor计画在纽芬兰圣约翰（St. Johns）以东约500公里的Flemish Pass Basin开发石油。

吉尔伯表示，经过4年的环境评估审查，把减少对环境冲击的措施纳入考量后，认定北湾计画（Bay du Nord）「不太可能导致重大不利环境的冲击」。

「因此批准这项计画以严格的保护环境措施进行。」

加拿大是全球第4大石油生产国。

北湾计画料替加拿大创造35亿加元的政府岁入。这项计画引发加拿大总理杜鲁道领导的自由党（Liberals）分裂，同时也被视为对加拿大政府处理气候变迁和抑制石油产量行动的检验。

对于拥有加拿大最高失业率的纽芬兰省来说，这项石油开发计画也是当地经济亟需的提振。

加拿大政府对这项计画订出137项约束性条件，其中包括在设计中整合降低温室气体排放，保护鱼类栖息地和空气品质。环境部长吉尔伯表示，这是加拿大有史以来实施的某些最严格的环境条件。

但环保团体援引联合国（UN）的警告来抨击这项计画，指出联合国警告停止探勘新石油资源，否则恐面临不可逆的灾难性气候冲击。

环保团体捍卫环境（Environmental Defence）的李文（Julia Levin）发表声明说：「批准北湾计画是再度跃向不可居住的未来。这项决定无异是否认气候变迁是真实不假，将危及我们的存在。」

© 2022 AFP