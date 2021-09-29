加拿大是否禁华为5G设备 杜鲁道：数周内决定

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（法新社渥太华28日电） 加拿大总理杜鲁道今天表示，加国是否禁用中国电信巨擘华为的5G设备，可能未来数周内作成决定。而目前共享情报的「五眼联盟」其他成员都已决定封杀华为产品。

这是自华为财务长孟晚舟上周获释后，杜鲁道（Justin Trudeau）首度谈及有关5G建设的决定。

为5G建设是否使用华为设备，加拿大已研议了3年许；而孟晚舟力抗被引渡到美国受审，诉讼也打了近3年，期间她一直被软禁于温哥华家中，上周加国法院撤销对她的行动限制。

孟晚舟先前因在华为与伊朗的业务往来方面，涉嫌误导英国汇丰银行（HSBC），而遭到美国政府控告诈欺，加拿大当局于2018年12月在温哥华国际机场依美方发出的拘票逮捕她。

同月稍晚，中方以涉嫌刺探情报为由，拘留两名加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）。这两名加拿大人在孟晚舟获释没几个小时后，也搭机离开中国并于25日抵达加拿大。

美国以通讯安全理由施压盟国，要求下一代5G网路禁用华为设备。共享情报的「五眼联盟」（Five Eyes）成员包括美国、加拿大、英国、澳洲与纽西兰。

加拿大先前说，待情资单位报告出炉才会作最终决定。路透社则报导，据可靠消息来源表示，其实加拿大方面实际上已封杀华为，只是不愿公开明说，因为担心会影响康明凯和史佩弗获释。

被问到关于是否采用华为5G设备的决定时，杜鲁道在赢得连任后的首场记者会上说：「我们持续衡量与考虑其他方案，但毫无疑问会在未来数周内宣布最终决定。」

去年6月，加拿大两家主要电信公司加拿大贝尔（Bell Canada）与研科（Telus Corp），和瑞典爱立信（Ericsson）、芬兰诺基亚（Nokia Oyj）组成团队，以合作布建5G网路，同时将华为摒弃于5G计画之外，即便已使用华为的4G设备。

杜鲁道说：「我们已实际见到，一些加拿大电信公司在未来网路布建上，已开始排除华为设备；即使不是所有电信公司都这么做，也算有许多公司都采取此做法。」

路透社报导，在新政府上任前，加拿大不太可能作成有关决定；杜鲁道说，他的新内阁将在下月宣誓就职，但未给予确切日期。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP