加拿大法院：伊朗击落乌克兰752航班是恐怖行为

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（法新社渥太华20日电） 加拿大法院今天判决，去年初乌克兰国际航空PS752班机遭伊朗部队的飞弹击落，是蓄意的「恐怖行为」；此项判决结果，将为罹难者家属可能获得赔偿铺路。

去年1月8日，乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）PS752班机坠毁于伊朗首都德黑兰近郊，机上176人全数罹难，包括85名加拿大公民与永久居留者。伊朗起初否认西方的指控，但3天后承认是伊朗军方「非蓄意地」将对方击落。

法新社报导，加拿大安大略省高等法院指出，在「权衡机率」后判定，当天这架班机在德黑兰起飞不久后遭到两枚飞弹击中，属于「蓄意」行为所致。

法官贝洛巴巴（Edward Belobaba）也裁定，「原告的指控成立，被告击落752号班机是恐怖主义行为」。

原告律师团称这项判决是「加拿大法律中前所未见」。他们在声明中说：「这对于寻求正义的罹难者直系亲属将有重大影响。」

这起诉讼由4名罹难者家属提出，求偿15亿加元（约新台币353亿元）。

他们声称伊朗发动飞弹攻击，是「报复」美国于空难发生的前几天，在伊拉克巴格达机场附近击杀伊斯兰革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。

伊朗民航组织（Iran Civil Aviation Organisation）3月公布的最终报告指出，飞弹的攻击以及地面部队的「警觉」反应，是当时伊朗和美国关系高度紧张所致。

这起空难有11名乌克兰公民丧生。乌克兰方面指出，这份报告背后有「可笑的企图，想掩盖（悲剧发生的）真正原因」；加拿大则说报告中「无有力事实或证据」，并承诺不久将公布自己的调查结果。

伊朗在法庭上未作辩护，但伊朗在空难3天后坦承，是伊朗部队击落了这架飞往基辅（Kiev）的波音737-800型班机。

法院之后会决定赔偿金额。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP