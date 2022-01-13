加拿大父亲想看小孩没打疫苗 暂时丧失探视权

（法新社蒙特娄13日电） 加拿大魁北克一名法官裁定，由于一名父亲未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，并「反对卫生规定」，进行探视将不符合子女的最佳利益，因此丧失探视他12岁孩子的权利。

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魁北克报纸「义务报」（Le Devoir）率先报导这一消息。去年12月23日法官做此裁决，除非他决定接种疫苗，否则暂停这名父亲的探视权到今年2月。

法官在判决书中提到由于变异株Omicron的关系，导致COVID-19确诊病例激增，并表示：「在目前的流行病学背景下，若这名父亲未接种疫苗且反对卫生规定，孩子与父亲接触将不符合孩子的最佳利益。」

这名父亲因为要求延长被分配到的耶诞假期探视时间，因此发生这个官司问题。母亲告诉法院，她最近发现前夫尚未接种疫苗，并提供前夫先前的社群媒体贴文，显示他反对卫生规定，因此不接受他提出的要求。

法官表示，尽管孩子已接种疫苗，但对抗目前在魁北克蔓延的Omicron变异株防护力似乎降低。

这名母亲也与她的伴侣和其他两个小孩同住，年龄分别是7个月和4岁，他们年纪还太小无法打疫苗。加拿大政府规定年满5岁才能接种疫苗。

法官因此裁定，在此情况下，这名12岁孩童去探望父亲并不符合3名小孩任何一人的利益。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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