加拿大甜蜜复仇击败美国 勇夺冬奥女子冰球第5金

（法新社北京17日电） 加拿大今天以3比2击败对手美国，不但拿下北京冬奥女子冰球金牌，也为4年前冬奥决赛输给美国，报了一箭之仇。

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加拿大在第二节就取得3比0领先，最后顺利摘下第5面冬奥女子冰球金牌。

自从女子冰球项目在1998年长野冬奥首度举办以来，加拿大和美国包办了至今7届冬奥女子冰球所有金牌，其中加拿大囊括5面，美国拿下2面。

在比赛中为加拿大攻进两球的普朗（Marie-Philip Poulin）说：「这真是太好了。这是一种很棒的感觉。」

美国在女子冰球世界排名中名列前茅，但北京冬奥比赛登场后，加拿大的胜利似乎已成定局。

在大会整个比赛过程中，加拿大队和对手的进球数比是57比10，在北京冬奥选手进球排行榜上，前6名都是加拿大选手。

加拿大前锋菲尔（Sarah Fillier）说：「这真是太疯狂了，我一直发抖。这是梦想成真。」

加拿大在第一节就由纳斯（Sarah Nurse）及普朗分别进一球，两人也是北京冬奥女子冰球进球排行榜上的前两名。

普朗在第二节再为加拿大攻进一球，美国虽急起直追攻进两球仍不敌加拿大，最后就让加拿大以3比2拿下金牌。

© 2022 AFP