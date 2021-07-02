加拿大西部热浪肆虐 小镇焚毁千人撤逃

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（法新社温哥华1日电） 加拿大当局今天表示，西部遭逢前所未有的热浪，至少一座城镇大部分地区遭大火烧成焦黑一片，约1000名居民撤离。

卑诗省省长贺谨（John Horgan）在记者会上表示，卑诗省过去24小时内已出现62处新火点。他说：「我再怎么强调都无法形容此时在卑诗省几乎每一处的火灾风险有多么严重。」

当地国会议员维斯（Brad Vis）表示，温哥华东北方250公里处的李顿村（Lytton）「结构已受损，村庄90%已烧毁，包括城镇中心」。

250名李顿村居民已于昨天傍晚撤离；李顿村前一天曾测得摄氏49.6度高温，创下加拿大高温纪录。

，撤离命令昨晚扩及至李顿村北部约100栋房屋的居民。

国防部长萨简（Harjit Sajjan）在社群媒体推特（Twitter）上写道：「过去24小时对李顿村居民来说是具有毁灭性的。」他表示，加拿大武装部队「已准备好在我们接下来的行动中，为居民提供支援」。

这波热浪今天持续东移，进入加拿大中部平原地带。

除卑诗省外，亚伯达省、萨克其万省、曼尼托巴省和西北部分地区及安大略省北部都已发出热浪警报。

除了加国西部，美国华盛顿州和俄勒冈州跨越整个边境本周都创下破纪录高温，目前已通报数百人猝死。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP