加拿大警方取得孟晚舟住宅安全密码 交代不清

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（法新社温哥华23日电） 一名官员今天揭露，加拿大警方不仅取得华为财务长孟晚舟的电子装置密码，还有她在温哥华住宅的安全密码。辩护律师声称这已侵犯孟晚舟的权利。

负责引渡案保管证据的加拿大皇家骑警（RCMP）警官达利瓦尔（ Gurvinder Dhaliwal）在法庭上作证说，另名加拿大皇家骑警警官给了他这组安全密码，他说：「我完全不知道他是从那里取得。」达利瓦尔曾依据美国逮捕令，参与逮捕孟晚舟的行动。

孟晚舟两年来持续抗争，反对引渡到美国。她被控与违反美国对伊朗出口制裁禁令有关的诈欺罪名。

本月的听审，听取参与逮捕孟晚舟的警方与海关官员的证词。

达利瓦尔同时表示，在孟晚舟2018年12月1日被捕后3天，另名加拿大皇家骑警警官张本（Beng Chang，译音）寄电子邮件给他，要求他取得孟晚舟电子装置的序号和识别码，以交给美国联邦调查局（FBI）。

尽管孟晚舟的辩护律师团要求张本以证人身分出庭，但张本其后一直拒绝作证。

根据法庭文件，张本最后寄给FBI有关孟晚舟落网的电邮，在他退休后便已删除。张本也否认将孟晚舟的电子装置密码提供给FBI。

目前不清楚，加拿大当局曾利用孟晚舟住家的安全密码做了什么事。

孟晚舟被捕后打电话给一个人，要求到温哥华机场取回她的行李，她住家的一串钥匙和写着安全密码的一张纸交给了那个人。

© 2020 AFP