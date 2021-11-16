加拿大豪雨成灾 公路中断民众靠直升机脱困

（法新社渥太华15法新电）加拿大持续不断的大雨在太平洋沿岸造成灾情，主要道路上满是泥巴、岩石、碎片，卑诗省一条公路因此中断，让200多人受困在车上，只能靠直升机救援脱困。

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法新社引述加媒报导，卑诗省城镇阿加西兹（Agassiz）附近的7号公路（Highway 7）有两处遭泥流影响，导致两处泥流之间的约275人整晚受困车内。

距离加国西部海岸约300公里的城镇麦里特（Merritt），在洪水破坏了当地的污水处理厂，并冲毁两座桥梁后，官员下令疏散当地7000名居民，当地也设了路障，禁止车辆进入。

卑诗省公共安全厅厅长法恩沃斯（Mike Farnworth）表示，他们已派出搜救队，帮助数小时来无水无粮受困车内的民众脱困，并说受困汽车数量在80到100辆之间。

他说，直升机已经在阿加西兹和荷普（Hope）附近救出许多受泥流影响的民众，预期再几小时即可救出所有的人。

卑诗省紧急卫生部门表示，阿加西兹山崩中受到轻伤的9名伤患已于晚间送至医院。

当局也设立了紧急收容中心来安置流离失所的居民。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在社群媒体推特（Twitter）讯息中，向卑诗省民众喊话，要他们「注意安全」。

他说：「我们已经准备好提供所有必要资源，协助你们处理、善后这场洪灾和极端气候。」

© 2021 AFP