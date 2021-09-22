加拿大选举结果出炉 杜鲁道承诺尽快与拜登面商合作

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（法新社华盛顿21日电） 加拿大总理杜鲁道所属的自由党在国会改选中胜出，美国总统拜登今天向他道贺，杜鲁道则承诺会尽快与拜登面对面开会，讨论双边合作。

加拿大20日提前改选国会，杜鲁道（Justin Trudeau）的自由党（Liberal Party）虽获胜，但未能顺利拿下绝对多数。

法新社报导，根据白宫声明，两位领袖「强调美国和加拿大之间坚定而深刻的情谊」，同时也讨论在强化两国经济韧性和竞争力上的共同承诺，并协调两国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的因应措施。

杜鲁道办公室发布的声明表示，两位北美领导人「重申了加美互惠的伙伴关系，对两国安全与繁荣的重要性」，并「承诺会尽快碰面」以讨论双边合作。

声明补充说，杜鲁道和拜登也「就中国任意拘留加拿大公民史佩弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）做了讨论」。

加拿大国会改选前数日，美国前总统欧巴马（Barack Obama）曾公开支持杜鲁道，在社群网站推特（Twitter）发文说：「贾斯汀（杜鲁道）是能力十足的领导人，也是发扬民主价值一个强而有力的声音。」

© 2021 AFP