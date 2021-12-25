加拿大面临干旱洪患 引发全球薯条与芥末大缺货

（法新社渥太华24日电） 加拿大大草原与太平洋沿岸分别遭遇干旱与洪灾袭击，导致农作物产量和运输受到影响，运往世界各地的薯条和芥末供应短缺。日本麦当劳甚至宣布只能贩售小份薯条。

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法新社报导，举例来说，日本麦当劳表示受出口马铃薯的卑诗省水灾影响，马铃薯供应紧张，只能出售小份薯条。

而世界最大芥末产地加拿大的大草原正遭遇干旱，影响当地的芥末籽产量，法国芥末制造商预期芥末价格将因此大幅上涨。

加拿大农业部长毕博（Marie-Claude Bibeau）在最近一次演说中表示：「当我们回顾2021年农业领域状况，今年可谓发生极端变迁事件。」

根据政府数据，与2020年相比，2021年加拿大农民的玉米产量提升，但小麦、芥花、大麦、大豆和燕麦的产量减少。

加拿大统计局（Statistics Canada）表示，减少的产量创下历年最大降幅，超过10年所未见，主要是受到加拿大西部干旱条件所致。

加拿大农业联合会（Canadian Federation of Agriculture）柯里（Keith Currie）告诉法新社：「农业界人心惶惶。」有些农民失去了一切，另有些农民正考虑改行，因为前景看起来很黯淡。

达尔豪希大学（Dalhousie University）农业粮食分析实验室（Agri-Food Analytics Labs）每年都会发布与食品相关的前十大报导，加拿大西部的气候灾难今年名列第2，排在食品通货膨胀后面。

该实验室科学主任夏尔布瓦（Sylvain Charlebois）告诉法新社：「气候变迁已严重影响农业产量和供应链，再加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，导致粮食价格不断上涨。」

他说：「今年出现了极端情况。」并指出卑诗省的李顿镇（Lytton）出现摄氏49.6度高温，创下加拿大最高温纪录，后来这座城镇被野火摧毁。

由于干旱，加国大草原今年芥末粒产量约5万公吨，和去年相比减少一半。加拿大一农业部门预计，每公吨芥末籽平均价格将上涨一倍，来到1700美元（新台币4.7万元）。另一方面，加拿大马铃薯产量今年比前一年增加18%。

但卑诗省今年11月遭到创纪录的暴雨袭击，不仅破坏了公路、铁路和桥梁，迫使数千人远离家园，更切断了温哥华港口与加拿大其他地区的联系，导致加拿大最大港口的出口中断。

因此日本麦当劳宣布，从今天开始为期一周，他们将只出售小薯。

日本麦当劳21日发表声明说：「由于温哥华港附近发生大规模洪患，以及疫情造成全球供应链困境，导致马铃薯供应延误。」

© 2021 AFP