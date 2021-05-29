加拿大黑暗史 原民学校旧址埋215具孩童遗骸

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（法新社渥太华28日电） 加拿大一个原住民团体表示，他们在卑诗省一座旧日寄宿学校附近发现地下埋有215名孩童遗骨；加拿大逾1世纪前兴建多所寄宿学校，用来强制同化原住民。

卑诗省的原住民团体Tk'emlups te Secwepemc First Nation昨天晚间发布声明表示，一名专家透过能探勘地面下的雷达在「坎路普斯印第安寄宿学校」（Kamloops Indian Residential School）旧址附近探测到这些遗骸。

Tk'emlups te Secwepemc First Nation主席卡西米尔（Rosanne Casimir）表示，这些孩童有的年仅3岁，这是学校行政人员间「流传过，却从未记载过、难以想像人命损失」。

她说，初步调查报告预计将在6月中旬出炉。与此同时，表示正和法医和博物馆接洽，以进一步找到与这些孩童丧命的相关纪录，并联系家中曾有就读这间学校的家庭。

总理杜鲁道（Justin Trudeau）在推文中写道，这事「令我心碎、痛苦提醒着我国史上这段黑暗且不光彩的过去」；加拿大政府2008年正式为寄宿学校制度一事道歉。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP