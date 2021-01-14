加拿大Couche-Tard拟并家乐福 价逾160亿欧元

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（法新社巴黎13日电） 加拿大便利商店营运商Couche-Tard今天表示，已对法国超市集团家乐福（Carrefour）提出无约束力的并购建议，价值超过160亿欧元（约新台币5456亿元）。

法新社报导，Couche-Tard声明指出，「目前正在讨论这笔交易条件，交易条件仍待实质审查，现正考量大多数是以现金为主。」

旗下品牌包括Circle K和On the Run的Couche-Tard表示，善意提议以每股20欧元并购。鉴于家乐福在外流通股数，这笔并购交易价值超过160亿欧元。

家乐福今天股价收盘前飙涨逾13%至17.52欧元；家乐福股价过去6个月在14欧元左右波动，Couche-Tard并购价格远高于此。

截至昨天、市值约460亿加元（约新台币1兆730亿元）的Couche-Tard表示，目前讨论还未达到确定协议或交易的阶段。

这家加拿大企业还说，「考量策略交易下，Couche-Tard将持续聚焦于创造股东利益。」

根据法新社所见家乐福的内部文件，家乐福管理阶层将检视Couche-Tard提议是否对集团或股东有利。

家乐福在世界30多国拥有超过1万2300家各式卖场，2019年创造807亿欧元营收和13亿欧元净利。

Couche-Tard全球经营1万4200多家商场，2019会计年度销售达540亿美元、净利24亿美元。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2021 AFP