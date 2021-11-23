加拿大Uber Eats 可用app点大麻

（法新社渥太华22日电） 加拿大的娱乐用大麻，现在可以像一般餐点一样轻松下订，Uber今天宣布，他们旗下的Uber Eats已经可以接受订单。

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但目前在加拿大要买大麻的人，还是只能在下单后，到Tokyo Smoke的零售店提货，且该服务只在安大略省（Ontario）提供。

叫车巨擘Uber在声明中表示，他们与Tokyo Smoke签约，成为独家合作伙伴，这让客户能直接在其app上订购大麻及相关配件。

只要点击几下并验证身份，确认已达可合法购买大麻的年纪后，顾客就会被引导到最近的Tokyo Smoke店面取货。

Uber表示：「所有订单都会在下订后的1小时内准备好，顾客可以很快的取得他们要的商品。」Uber称这是「外送网路公司的全球首创」。

Tokyo Smoke是Canopy Growth所有，在渥太华已有50家店，近期还将开6家新店。

另外，安大略政府线上购买大麻的网站，已经提供在几天内将商品外送到顾客家的服务，也可以选择在加拿大邮政的门市取货。

安大略省有几家大麻店，也在当地提供当天送达的外送服务。

加拿大2018年成为第一个将娱乐用大麻合法化的世界主要经济体。

根据加拿大政府最新的资料，2020年有约17%，即510万加拿大人曾使用大麻，比合法化前的15%要高。

© 2021 AFP