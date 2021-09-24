加泰流亡独派领袖义大利被捕 西班牙盼引渡受审

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（法新社马德里23日电） 欧洲议会议员、前加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）今天在义大利被捕。他2017年片面推动公投推动加泰脱离西班牙独立，被西班牙通缉。

法新社报导，普伊格蒙特的律师鲍依（Gonzalo Boye）推文特上写道，普伊格蒙特是以欧洲议会议员身分与职权旅行，在抵达义大利的萨丁尼亚（Sardinia）时，被依2019年10月发布的通缉令逮捕。

加泰隆尼亚议会2017年10月片面公投独立，让西班牙面临数十年来最大政治危机，也促使马德里中央政府直接接管加泰自治区，并逮捕分离主义分子领导人。

普伊格蒙特与当时加泰自治区行政官员柯密（Toni Comin）、庞沙蒂（Clara Ponsati）因推动公投脱离西班牙独立，被马德里当局认定违宪并依煽惑叛乱罪通缉。

西班牙发出通缉令在欧洲缉拿普伊格蒙特，要将他引渡回国受审。

有欧洲议会议员身分的普伊格蒙特本有豁免权，今年3月欧洲议会撤销他和另两人的豁免资格；普伊格蒙特等人虽提出抗告，但欧盟普通法院（General Court）7月底驳回，维持欧洲议会的决定。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP