加泰隆尼亚独派流亡领袖义大利被捕 面临引渡

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（法新社义大利萨萨利24日电） 加泰隆尼亚前自治政府主席普伊格蒙特昨晚在西班牙要求下于义大利被捕，今天获释，人身自由似未受限制。他力倡的独立公投被西班牙政府视为非法，于2017年流亡。

58岁的普伊格蒙特（Carles Puigdemont）具有欧洲议会议员身分，他支持加泰隆尼亚独立，在2017年加泰隆尼亚独立公投后离开西班牙，流亡至今。他走出萨丁尼亚岛（Sardinia Island）上的萨萨利（Sassari）小镇监狱时，支持者爆出热烈欢呼声。 普伊格蒙特甫获释就告诉群众：「我们一直认为这有可能发生，但我们也知道会是什么结果。」 他说：「实情是，西班牙从不放过让自己出洋相的机会。」 律师马拉斯（Agostinangelo Marras）说，普伊格蒙特昨晚被捕后，在狱中待了一夜，获释后可离开萨丁尼亚岛，但应于10月返回出席听证会。 马拉斯还表示，萨萨利法院将于10月4日审视引渡普伊格蒙特的要求。马拉斯坚称，不管是逮捕还是引渡都无依据。普伊格蒙特离开西班牙后，近年大多待在布鲁塞尔。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天说，他尊重义大利制度，但「普伊格蒙特显然必须归案受审」。 义大利政府声称不会干涉普伊格蒙特的案子；司法部声明表示，程序全由司法机关决定。

© 2021 AFP