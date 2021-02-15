加泰隆尼亚议会选举 独派席次增

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（法新社巴塞隆纳14日电） 西班牙加泰隆尼亚自治区独派政党今天在议会选举中扩大多数席次，比3年多前试图脱离西班牙独立失败后的选举多4席。

99%计票结果显示，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）所属的社会劳工党（PSOE）得票率最高，但3 个独派政党在135席议会中总共赢得74席，多于上届2017年12月选举的70席。

社会劳工党获得33席，多于上次选举的17席，当时席次数排名第4。这是加泰隆尼亚10年来第5次举行议会选举，桑杰士原本希望能终结独派在此区的统治，他派出卫生部长伊亚（Salvador Illa）领导选战，期望伊亚对抗疫情的明确立场有助拉拢选民。

尽管独派政党2017年争取独立失利后，在策略问题上存在严重分歧，这次选举不仅未被民众以选票惩罚，得票率反而首破50%，高于4年前的47.5%。

较温和的加泰隆尼亚左翼共和党（ERC）拿下33席；走强硬路线的「一起为加泰隆尼亚党」（JxCat）获32席；人民团结候选人党（CUP）9席。

加泰隆尼亚目前是由JxCat和ERC联合执政。JxCat倾向与马德里当局对抗；ERC则愿意对话，还曾助桑杰士的少数政府通过全国性法律。

© 2021 AFP