加纳利火山喷发熔岩将触海 当局吁民众留在家中

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（法新社马德里28日电） 西班牙加纳利群岛（Canary Islands）老峰火山火山本月爆发，由于熔岩接触海洋恐释放有毒气体，当局已呼吁居民留在家中，避免外出。

横跨拉帕马岛（La Palma）南岭的这座老峰火山（La Cumbre Vieja）本月19日爆发，喷出的熔岩流缓慢流向大海。拉帕马岛居民约8万5000人。

加纳利群岛地区政府已宣布，熔岩预料进入大西洋处的2海里范围海域为禁区，并要求沿海邻近村落塔札科尔特（Tazacorte）居民留在家中，以免受到熔岩接触海水时释放的有毒气体伤害。

加纳利群岛火山应变计画（Pevolca）技术主任摩奎恩德（Miguel Angel Morcuende）强调，由于「岩浆进入海洋时可能会引发小规模震动，进而产生可能有毒的烟雾」，当局警告居民留在家中，避免外出。

专家表示，熔岩进入海水时会将有毒烟雾释放到空气中，引发爆炸，并造成犹如枪击般的熔岩碎裂。

加纳利群岛火山研究所（Involcan）警告：「吸入或接触酸性气体或液体会刺激皮肤、眼睛和呼吸道，可能导致呼吸困难，特别是那些罹患既有呼吸系统疾病的人。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP